Cheddira, 7 nelle pagelle di Tmw: "Sfrutta i pochi palloni come un vero cecchino d'area"

Il Frosinone pareggia 1-1 con il Lecce nella sfida salvezza della 27esima giornata di Serie A. A sbloccare il match era stato l'attaccante dei ciociari Walid Cheddira, di proprietà del Napoli, che merita la palma del migliore in campo e il 7 in pagella per Tuttomercatoweb

Cheddira 7: "Non ha molti palloni a disposizione, ma quei pochi li sfrutta come un vero cecchino d'area. Dopo un'occasione sventata in avvio da Falcone, sul gong del primo tempo raccoglie una palla smanacciata dal portiere salentino e la scarica sotto la traversa".