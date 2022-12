Cheddira, c'è l'assalto del Torino: ecco la proposta di Cairo a Luigi De Laurentiis

Il Torino è pronto a stanziare 5 milioni per Walid Cheddira, attaccante del Bari e della Nazionale marocchina arrivata quarta al Mondiale in Qatar.

