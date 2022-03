Chi affronterà il Milan? Il calendario completo della squadra di Pioli

Probabilmente la squadra più in forma del campionato, reduce da tre vittorie di fila e con tre punti in più del Napoli secondo in classifica

Un mini campionato da otto partite. La Serie A si rituffa nel campionato con un paio di mesi non stop, nessun turno infrasettimanale ma anche gare da recuperare. Squadra per squadra, il calendario e gli obiettivi di questo rush finale, emozionante per quasi tutti i club

MILAN

Probabilmente la squadra più in forma del campionato, reduce da tre vittorie di fila e con tre punti in più del Napoli secondo in classifica, la squadra di Pioli può contare su quasi tutti gli effettivi, avendoli recuperati nelle scorse settimane. Di fatto c’è solo Tiemoué Bakayoko che deve rientrare dopo un periodo di sosta forzata, mentre Simon Kjaer ha già concluso la stagione per la distorsione al ginocchio sinistro. Quattro partite in casa e quattro in trasferta, con in mezzo il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

Sogno Scudetto

L'appetito vien mangiando. Se l'iniziale obiettivo era quello di arrivare fra le prime quattro per dare continuità alla qualificazione in Champions League della scorsa stagione, dopo le vittorie contro Inter e Napoli in campionato c'è stata una presa di coscienza ulteriore. Vincere lo Scudetto sarebbe un ulteriore capolavoro per un tecnico che prima della pandemia era accompagnato dagli hashtag #PioliOut, salvo poi diventare il condottiero, forse non amato come Paolo Maldini ma altrettanto stimato. Tre i big match da qui alla fine: la Lazio all'Olimpico al 24 di aprile, la Fiorentina in casa l'1 di maggio, l'Atalanta a San Siro due settimane dopo. Nessun vero scontro diretto, ma gare non troppo semplici, considerando anche Verona e Sassuolo.

Indisponibili: Simon Kjaer, Tiemoué Bakayoko.

In dubbio: nessuno.

Squalificati: nessuno.

04/04 Bologna

10/04 TORINO

15/04 Genoa

19/04 INTER (Coppa Italia)

24/04 LAZIO

01/05 Fiorentina

08/05 VERONA

15/05 Atalanta

22/05 SASSUOLO

In maiuscolo le gare in trasferta