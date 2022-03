Chi affronterà l'Inter? Il calendario completo della squadra di Inzaghi

Simone Inzaghi può giocarsi ancora due obiettivi stagionali, perché il 19 di aprile giocherà in semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Un mini campionato da otto partite. La Serie A si rituffa nel campionato con un paio di mesi non stop, nessun turno infrasettimanale ma anche gare da recuperare. Squadra per squadra, il calendario e gli obiettivi di questo rush finale, emozionante per quasi tutti i club

INTER

Il big match della trentesima di campionato vedrà l'Inter fare visita alla Juventus. Il Derby d'Italia può ridisegnare le gerarchie, perché i nerazzurri hanno un punto in classifica più della Juve, ma anche una partita in meno. Vincere per i nerazzurri significherebbe chiudere completamente il discorso Champions, perché l'Atalanta rimarrebbe a distanza di sicurezza. Un solo indisponibile, cioè Stefan de Vrij - che probabilmente verrà sostituito da D'Ambrosio - e la necessità di riprendere in mano il discorso Scudetto: sono sei punti di distanza, ma una partita in meno.

Dieci partite per recuperare sei punti

Simone Inzaghi può giocarsi ancora due obiettivi stagionali, perché il 19 di aprile giocherà in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Il calendario non è impossibile, anche se quella con la Juventus è da definirsi spartiacque. C'è la Roma, esattamente dopo il ritorno con i rossoneri, poi club di seconda fascia ma che devono raggiungere ancora la salvezza matematica. Ancora da calendarizzare invece Bologna-Inter, anche a causa degli impegni in Champions League sostenuti finora e della Coppa che può portare via una data. Probabile un infrasettimanale fra Udinese ed Empoli, per non intasare troppo il calendario.

Indisponibili: De Vrij.

In dubbio: nessuno.

Squalificati nessuno.

03/04 JUVENTUS

09/04 Verona

15/04 SPEZIA

19/04 Milan (Coppa Italia)

24/04 Roma

01/05 UDINESE

08/05 Empoli

15/05 CAGLIARI

22/05 Sampdoria

In maiuscolo le gare in trasferta

Da calendarizzare: Bologna-Inter