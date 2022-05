“Chi non salta è napoletano”, nella festa di Salerno anche cori contro gli azzurri

Grande festa a Salerno per la miracolosa salvezza della Salernitana.

Grande festa a Salerno per la miracolosa salvezza della Salernitana. La squadra granta nonostante il 4-0 incassato all'Arechi resta in Serie A, grazie allo 0-0 del Cagliari a Venezia. Esulta il pubblico dell'Arechi, ma non solo. Infatti i tifosi granata hanno intonato oltre al coro di sfottò contro i rivali della zona salvezza: "Chi non salta è cagliaritano", anche lo sgradevole coro: "Chi non salta è napoletano”