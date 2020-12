Chi sostituirà l'infortunato Gabbiadini? Ranieri pensa ad una mossa a sorpresa

Con Gabbiani fuori per infortunio, molti si interrogano su chi tra Ramirez e Verre sostituirà l'ex Napoli allo Stadio Maradona. Secondo il quotidiano Il Secolo XIX, non sono da escludere sorprese: Ranieri infatti potrebbe puntare su Mikkel Damsgaard classe 2000 che ha le caratteristiche per adattarsi in coppia con Quagliarella.