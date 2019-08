Chiellini: "Napoli ed Inter non si nascondano, siamo in tre a competere per lo Scudetto!"

Parole e pensieri di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus che oggi compie 35 anni. Il difensore bianconero ha rilasciato una intervista ai media presenti al termine dell'amichevole di Villar Perosa tra Juve A e Juve B: "L'Inter anche lo scorso anno aveva la rosa per vincere lo Scudetto e ora s'è ulteriormente rinforzata. Con Inter e Napoli credo che si sia creato un po' di gap, ma alla fine sarà sempre il campo a parlare e non sarà semplice come ogni vincere. Ci sarà un po' di pressione però anche sulle spalle dell'Inter perché una squadra che ha fatto un mercato come questo non può ancora nascondersi e dire che non deve vincere. Stesso discorso per il Napoli. Siamo tre squadre con l'obiettivo di vincere