Chiesa carico: “Niente ferie, lavoro per tornare al 100%. Voglio riportare la Juve in alto"

GIOVANILI PRIMAVERA, TERZO KO CONSECUTIVO: IL NAPOLI PERDE PER DUE RIGORI CON LA CAPOLISTA ROMA Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata) Terza sconfitta consecutiva per la Primavera, che resta ferma al quinto posto in classifica (con la possibilità di essere scavalcata) LE ALTRE DI A UFFICIALE - LA SAMPDORIA VOLTA PAGINA: SCELTO IL PRESIDENTE DEL DOPO FERRERO Marco Lanna è il nuovo Presidente della Sampdoria. Dopo l'arresto e le dimissioni immediate di Massimo Ferrero, il cda si è riunito oggi arrivando alla nomina del cinquantatreenne genovese alla guida del club Marco Lanna è il nuovo Presidente della Sampdoria. Dopo l'arresto e le dimissioni immediate di Massimo Ferrero, il cda si è riunito oggi arrivando alla nomina del cinquantatreenne genovese alla guida del club