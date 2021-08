Chievo, è finita per "debiti fiscali": il TAR ha respinto anche l'ultimo ricorso

"Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Chievo che chiedeva l'iscrizione in sovrannumero in Serie B dopo la bocciatura degli organi sportivi": si legge così sulla versione on line de La Gazzetta dello Sport. Che fa sapere poi che i giudici hanno confermano che "alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti, la società ricorrente non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito". Non solo, "il Tar inoltre giudica la decisione del Collegio di garanzia "conforme" al sistema delle licenze nazionali Figc e non ravvisa "alcuna disparità di trattamento" nei confronti del Chievo rispetto ai controlli della precedente stagione".