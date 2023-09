Christensen non convince, da Firenze: “Rischia di essere peggio di Gollini”

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), il giornalista Stefano Cappellini scrive così sul momento della Fiorentina

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), il giornalista Stefano Cappellini scrive così sul momento della Fiorentina: "Non deprimiamoci. Capita di buttar via una partita vinta. L’anno scorso nei gironi pareggiammo in casa con il Riga, e al confronto il Genk è il City. Ovvio che prendiamo troppi gol, evidente che manca ancora la capacità di mettere in frigo la partita e continua a succedere di subire azioni di contropiede mentre siamo in vantaggio. Christensen rischia di essere un’operazione peggiore di Gollini.

A Genk è andato spesso per farfalle. Fin qui, in tre partite da titolare, non si ricorda un suo intervento da “wow!”, in compenso errori e sbavature sono già parecchi. E ancora: sette partite ufficiali e zero gol dai centravanti. Non vogliamo chiamarlo allarme rosso?".