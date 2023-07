Chukwueze svela: “Al Milan grazie a Osimhen, mi ha detto che è un top club”

Presentato oggi come nuovo acquisto ufficiale del Milan, Samuel Chukwueze ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club rossonero.

Hai già sentito Victor Osimhen (attaccante del Napoli e compagno di nazionale di Chukwueze, ndr)? “L’ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto: “Samuel, il Milan è un Club bellissimo, uno dei migliori Club, non esitare a firmare con loro. Sono fantastici, hanno tifosi stupendi”. Gli ho chiesto di dirmi di più a riguardo, di come ci si sente a giocare contro di loro, mi ha detto che i tifosi rossoneri sono incredibili, sono pazzi per il calcio. Nessun problema, gli ho risposto: “Spero che tu sappia che ti batterò (ride, ndr)”. Mi ha detto “Vedremo”. È veramente un bravo ragazzo. Ha giocato un ruolo importante nel farmi venire al Milan perché mi ha detto che dovevo venire in Italia”.