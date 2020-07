Cinque gare alle 19:30: ecco tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Sono state diramate le formazioni delle 5 gare delle 19:30. Punti pesanti in palio al ‘Ferraris’ tra Sampdoria e Spal nella 30esima giornata di Serie A. Nei padroni di casa l'unica punta sarà Gabbiadini con Bonazzoli che partirà dalla panchina come Quagliarella, alle prese con un problema muscolare al gemello. Dall’altra parte tante le assenze per Di Biagio. Davanti occasione per Cerri con Floccari, riposa Petagna.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Ramirez, Linetty, Bertolacci, Ekdal, Jankto; Gabbiadini.

Spal (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Missiroli, Murgia, Dabo; Strefezza; Cerri, Floccari.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina: D'aversa fa affidamento al tridente Kulusevski, Gervinho e Karamoh. Per quanto riguarda la formazione di Iachini, invece, davanti spazio a Cutrone e Ribery, Chiesa e Castrovilli in panchina.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kurtic, Brugman, Kucka; Karamoh, Kulusevski, Gervinho.

Fiorentina: (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Benassi, Pulgar, Duncan, Dalbert; Ribery, Cutrone

Sono state rese note le formazioni di Cagliari-Atalanta: Zenga schiera ancora titolare il giovane Carboni. Nainggolan titolare inamovibile in mezzo al campo. Tanto turnover per Gasperini. Fuori Gomez e Zapata, chance per Muriel e Malinovskyi.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Ionita, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Atalanta(3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Tameze, Castagne; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.

Sono state comunicate le formazioni di Udinese-Genoa: Lasagna parte dal primo minuto nonostante lieve affaticamento. In attacco, insieme a lui, c'è Nestorovski. Nel Genoa, invece, Nicola deve far a meno di Schone, squalificato, In cabina di regia c’è Lerager che la spunta su Cassata.

Udinese (3-5-2): Musso; Samir, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Biraschi, Lerager, Behrami, Sturaro, Barreca; Falque, Sanabria

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Brescia-Verona: Diego Lopez si affiderà alla coppia d’attacco Torregrossa-Donnarumma. Juric dovrà invece fare a meno di Amrabat per un affaticamento muscolare. Borini agirà da trequartista insieme a Zaccagni, con Di Carmine prima punta.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine