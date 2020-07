Clamorosa voce da Milano: l'Inter vuole scaricare Conte e pensa ad Allegri

L'Inter non sarebbe soddisfatta del rendimento di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. I milanesi, infatti, sono stati scavalcati in classifica dall'Atalanta dopo il pareggio non entusiasmante di Verona (2-2), con il tecnico salentino che, a questo punto, rischierebbe di essere silurato a fine stagione. Per sostituire Conte, come riportato dal collega Fabio Ravezzani su "Radio Radio", l'Inter sarebbe pronta a fare un'offerta ad un altro ex tecnico della Juventus, Max Allegri, che sarebbe ovviamente "sponsorizzato" da Beppe Marotta. Allegri sarebbe vicino al PSG, ma potrebbe essere stuzzicato da un'eventuale proposta dei nerazzurri.