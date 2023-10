Clamoroso a Crotone: il club esonera Zauli, ma la squadra si mobilita e lo fa riassumere!

Giornata decisamente movimentata in casa Crotone, e iniziata di buon mattino con l'esonero del tecnico Lamberto Zauli.

Giornata decisamente movimentata in casa Crotone, e iniziata di buon mattino con l'esonero del tecnico Lamberto Zauli, per la cui sostituzione si è fatto in immediato il nome di mister Giuseppe Raffaele, ma anche la soluzione interna con il collaboratore tecnico del mister Aniello Parisi. Ma ha dell'incredibile quel che sta succedendo in queste ore, nelle quali Zauli... è sostanzialmente stato richiamato in panchina. Come infatti riferisce Sky Sport, il dietrofront è dovuto alla mobilitazione della squadra, schieratasi a favore del mister.

Zauli quindi continuerà la sua avventura in rossoblù nonostante un avvio di stagione non proprio esaltante, e nel pomeriggio pare venga indetta una conferenza stampa straordinaria attraverso la quale la società farà chiarezza su queste ore di ordinaria follia.