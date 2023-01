Clamoroso a Lecce! 45’ disastrosi del Milan che è sotto 2-0 e poteva prenderne altri!

Risultato clamoroso quello che sta maturando al Via del Mare: il Lecce è avanti 2-0 al termine del primo tempo contro un pessimo Milan

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Risultato clamoroso quello che sta maturando al Via del Mare: il Lecce è avanti 2-0 al termine del primo tempo contro un pessimo Milan, in difficoltà e senza idee. Salentini subito in vantaggio grazie ad un autogol di Theo Hernandez al quarto minuto di gioco. Follia di Kalulu in avvio di azione che regala palla a Di Francesco, che crossa in mezzo e Theo con un intervento disperato se la butta dentro. Inizio shock degli uomini di Pioli che dopo due minuti hanno rischiato anche di subire il secondo gol.