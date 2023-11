Clamoroso all'Olimpico! La Roma ribalta il Lecce nel recupero: 2 gol in due minuti

La Roma all'Olimpico fa qualcosa di incredibile, ribaltando la partita contro il Lecce con due reti nei minuti di recupero.

Cade, si rialza e la va persino a vincere: la Roma all'Olimpico fa qualcosa di incredibile, ribaltando la partita contro il Lecce con due reti nei minuti di recupero. Un primo tempo arrembante della squadra giallorossa, quella di casa, non basta alla squadra di Mourinho per passare in vantaggio contro il Lecce di D'Aversa, che invece passa lui a condurre grazie ad un gol di Almqvist. Ma la squadra di Mourinho non si arrende e nei minuti di recupero trova un destro-sinistro che stende i salentini, regalando alla Lupa tre punti molto importanti.

Si è chiusa dopo 5 minuti di Roma-Lecce la lunga parentesi di imbattibilità di Romelu Lukaku dagli undici metri: al quindicesimo tentativo (in Serie A), il primo con la maglia della Roma, il belga sbaglia, calciando malamente il calcio di rigore conquistato da Dybala dopo 2 minuti di gara e assegnato dall'arbitro Colombo con l'ausilio del VAR. Falcone para e il risultato rimane sullo 0-0. Il portiere salentino è ancora una volta decisivo al al 25', quando Aouar trova il varco giusto per andare al tiro dal vertice sinistro dell'area di rigore, trovando però una respinta super del nazionale azzurro.

Alla mezz'ora ci prova Dybala, in tre occasioni diverse nel giro di pochi minuti: dopo i primi due 'muri' della difesa ospite, il terzo tentativo, dopo delizioso sombrero ai danni di Kaba, si spegne a pochi centimetri dal palo alla destra di Falcone. Mourinho applaude soddisfatto dalla panchina ma le occasioni sciupate dalla sua squadra si sommano e il risultato resta 0-0. E infatti ecco il Lecce: al 40' i salentini si costruiscono due buone chance, la migliore con Krstovic, ma il tiro del serbo viene murato dalla difesa giallorossa e il pallone arriva docile dalle parti di Rui Patricio.

Nella ripresa, dopo 7-8 minuti di studio, le squadre si conquistano una grande occasione a testa: la prima è per Pongracic, con un exploit offensivo che lo vede andare al tiro da posizione ravvicinata ma senza impensierire più di tanto Rui Patricio. Ben diversa la chance che El Shaarawy costruisce per Lukaku, il cui sinistro è violento ma centrale, con Falcone che si salva mettendoci il piede. E al 72', ecco il gol sblocca-partita: pallone in profondità per Banda che arriva in area di rigore, sterza su Mancini e mette in mezzo per l'arrivo a rimorchio di Almqvist, il quale con il mancino manda alle spalle di Rui Patricio. Mourinho ridisegna la squadra cercando di mettere più pepe al finale di gara, ma il Lecce si difende con ordine e rischia davvero poco. Fino ai minuti di recupero, quando succede l'imponderabile.

Quando tutto sembrava perduto, la Roma riacciuffa il pareggio all'Olimpico e rovescia un secchio di acqua ghiacciata sui propositi di gloria del Lecce. Guizzo improvviso di Zalewski sulla sinistra, cross violento e preciso al centro sul quale si avventa Azmoun, colpo di testa violentissimo e 1-1. Dopo il pari di Azmoun il Lecce perde la concentrazione e subisce anche il bis, ad opera di Romelu Lukaku, che si redime dopo l'errore dal dischetto che aveva aperto il primo tempo. Passaggio in profondità di Dybala per il belga che lavora di fisico con Touba, si gira e davanti alla porta di Falcone manda la sfera in fondo al sacco.