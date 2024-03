Clamoroso all'Olimpico: vince il Milan, ma la Lazio finisce con tre espulsi

Vittoria in extremis del Milan che batte 1-0 la Lazio all'Olimpico grazie al gol di Okafor al minuto 88. Gara equilibrata

Vittoria in extremis del Milan che batte 1-0 la Lazio all'Olimpico grazie al gol di Okafor al minuto 88. Gara equilibrata ma condizionata dal rosso a Pellegrini che ha rimediato due gialli in pochi minuti nel primo tempo. Nel finale succede di tutto con altri due rossi per Marusic e Guendouzi. La Lazio chiude in otto, momento molto difficile per la squadra di Sarri.