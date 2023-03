Clamoroso alla Stadium! In un minuto la Samp recupera la Juve da 0-2: è 2-2 al 45'

La Juventus fa e disfa in un minuto. Completamente in controllo della partita, sul 2-0 dopo mezz'ora, prende due gol evitabili e riapre la contesa. La Sampdoria invece riesce a crederci molto di più dopo il pareggio, con il rischio anche di potere fare male. Samp un po' distratta sui calci piazzati ma interessante per il resto.

La Juventus parte aggressiva, cercando il pressing continuo nella metà campo della Sampdoria. Per questo i bianconeri rischiano dietro, con Gabbiadini che prima si trova davanti a Perin e la manda larga, poi dalla distanza - invece di servire un compagno in posizione migliore - non riesce ad angolarla abbastanza. Il problema è che alla prima vera conclusione, la Juventus passa: calcio d'angolo dalla sinistra di Kostic che pesca perfettamente un Bremer che stacca più in alto di tutti per l'1-0 all'undicesimo minuto.

I blucerchiati, già in condizione d'emergenza, ci provano più con i nervi che con la tecnica, ma non sporcano i guantoni di Perin. E non lo fa nemmeno Rabiot quando, al venticinquesimo, firma il 2-0. Come Bremer salta più in alto di tutti su un calcio piazzato a uscire di Miretti. Poi, però, accade l'imponderabile: Augello, al volo, manda all'angolino per il 2-1 dopo una buona azione di Djuricic e Gabbiadini. Poi è lo stesso Djuricic a insacca un cross dalla sinistra di Zanoli per il 2-2: in sessanta secondi tutta la certezza della Juventus si sgretola, con i fischi a fine primo tempo che sono una conseguenza.