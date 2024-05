Clamoroso allo Stadium! Salernitana avanti 1-0 sulla Juve al 45'

Dopo 45 minuti la Juventus è sotto allo Stadium contro la Salernitana, fanalino di coda della Serie A e già retrocessa.

Dopo 45 minuti la Juventus è sotto allo Stadium contro la Salernitana, fanalino di coda della Serie A e già retrocessa. Fino a questo momento decide una rete di Pierozzi, la sua prima in Serie A. Al duplice fischio dell'arbitro Santoro pioggia di fischi dallo Stadium.

I primissimi minuti sono della Salernitana, ma la prima palla gol è della Juventus. E arriva dopo meno di otto minuti: Sambia sbaglia il disimpegno, Vlahovic ne approfitta ed esplode un missile che colpisce solo la traversa. Al 27' a sorpresa è la Salernitana a mettere il muso davanti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Pierozzi anticipa tutti sul primo palo, dà una frustata di testa al pallone, Szczesny tocca soltanto ma non evita lo 0-1. E' il primo gol in Serie A del difensore granata. La Juventus abbozza una reazione con un paio di conclusioni da fuori, ma è ancora la Salernitana ad andare vicina al 2-0, con Ikwuemesi che spreca a tu per tu con Szczesny.