Clamoroso Arthur: Klopp non è contento e può tornare subito alla Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Arthur si è trasferito al Liverpool a fine mercato, ma la sua avventura inglese potrebbe finire presto. Come riportato da alcuni media britannici, infatti, non è scattata la scintilla tra il brasiliano e Klopp. A quanto pare, l'ex Juve non si è ben inserito nei meccanismi dei Reds soprattutto a livello fisico e di agonismo, con ritmi totalmente diversi dal campionato italiano. Per questo a gennaio potrebbe già tornare a Torino.