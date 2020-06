Clamoroso Balotelli: si presenta all'allenamento, ma il Brescia non lo fa entrare

Scorrono i titoli di coda sull’avventura tra Mario Balotelli e il Brescia. Anche oggi, niente allenamento per l’attaccante, che nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera di licenziamento dal club. SuperMario, sempre più lontano dalla squadra della sua città, è arrivato infatti in mattinata, in compagnia di un amico, al centro sportivo di Torbole. Sceso dall’auto, ha provato ad entrare ma i custodi non gli hanno aperto i cancelli. La motivazione? Da quanto fa sapere la società lombarda, il certificato di malattia presentato dallo stesso Balotelli nei giorni scorsi scade domani. Lo riporta TMW.