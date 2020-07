Clamoroso crollo dell'Inter: il Bologna espugna San Siro in rimonta

Clamoroso crollo dell'Inter a San Siro. Il Bologna supera i nerazzurri in rimonta per 2-1. Gara ricca di episodi quella delle 17:15. Nel primo tempo la squadra di Conte si porta in vantaggio con il solito gol di Romelu Lukaku, per l'ex United 20° gol in Serie A.

BEFFA NEL SECONDO TEMPO - Nella seconda frazione, emiliani in 10 per l'espulsione di Soriano al 57'. Lautaro, dal dischetto, ha la grande occasione di chiudere il match al 62', ma Skorupski compie il miracolo. Gol sbagliato, gol subito: al 74' il classe 2001 Juwara segna il gol del pari. La beffa è dietro l'angolo per l'Inter, al 77' viene espulso Bastoni per doppia ammonizione e all'80' arriva il gol del sorpasso del Bologna firmato Barrow. Finisce 2-1 per il Bologna.