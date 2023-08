Clamoroso da Bergamo: "Koopmeiners via dall'Atalanta solo per 100mln o quasi!"

Come riportato dal Corriere di Bergamo, solo un’offerta indecente, quasi a tripla cifra, convincerà i Percassi a sedersi al tavolo con il patron del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal Corriere di Bergamo, solo un’offerta indecente, quasi a tripla cifra, convincerà i Percassi a sedersi al tavolo con il patron del Napoli De Laurentiis per trattare Teun Koopmeiners, uno dei primi nomi del centrocampo per l'eventuale sosituzione di Zielinski, ma ritenuto dalla Dea incedibile nell’estate in cui il club gli ha rinnovato il contratto.