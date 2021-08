Clamoroso da Milano: Inter, Marotta e Ausilio avevano concordato le dimissioni con Conte

Le dinamiche interne dell’Inter in evidenza, nei giorni in cui i nerazzurri lavorano alla cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Una trattativa che ha fatto nascere diversi malumori in seno alla dirigenza, tant’è che nelle ultime ore si è parlato molto della reazione di Marotta, secondo alcuni pronto addirittura a valutare un clamoroso passo. Sotto questo punto di vista, è interessante il retroscena de Il Giornale, nell’articolo firmato da Franco Ordine, che torna alla separazione da Antonio Conte: secondo il quotidiano, quando si conobbe il piano di Suning, che prevedeva una corposa riduzione del monte ingaggi e un attivo da 100 milioni sul mercato, il tecnico salentino avrebbe concordato una precisa strategia con lo stesso Marotta e il ds Ausilio. I tre avrebbero dovuto dare le dimissioni, con l’obiettivo di evitare un doppio sacrificio (Hakimi+Lukaku, quello che sta avvenendo ora): dei tre, come noto, ha salutato soltanto Conte, mente i due dirigenti sono rimasti, ricevendo l’offerta di rinnovo. Ora, le cose potrebbero cambiare.