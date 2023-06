Clamoroso da Salerno: "Benitez il sogno per la panchina e lui non ha detto no"

In queste ore il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis ha avuto un contatto telefonico con il tecnico Rafa Benitez

Trova conferme l'anteprima rilanciata dal sito TuttoSalernitana. In queste ore il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis ha avuto un contatto telefonico con il tecnico Rafa Benitez e ha sondato la sua disponibilità ad accettare il progetto Salernitana per le prossime stagioni. Non c'è stata una chiusura da parte dell'ex trainer del Napoli che, dunque, tornerebbe per la seconda volta in Campania. Tra domani e dopodomani ci potrebbe essere l'affondo definitivo.