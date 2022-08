Clamoroso da Salerno: "Si sogna Allan per il centrocampo dei granata"

L'edizione odierna de La Città dedica spazio, come di consueto, alle ultime in casa Salernitana sulla propria apertura: "Allan per far sorridere Nicola"

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport L'edizione odierna de La Città dedica spazio, come di consueto, alle ultime in casa Salernitana sulla propria apertura: "Allan per far sorridere Nicola", titola il quotidiano in taglio basso. Il d.s. de Sanctis è in pressing sull'ex centrocampista del Napoli. Il club granata progetta tre colpi per presentarsi già attrezzato ai blocchi di partenza.