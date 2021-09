Clamoroso da Udine: "Non c'è spazio per l'ironia, multa in arrivo"

Multa in arrivo per l'Udinese dopo i cori dei tifosi contro i napoletani, cori razzisti che vanno denunciati. Eppure il Messaggero Veneto oggi in edicola anticipando la scelta del giudice sportivo titola: "Non c'è spazio per l'ironia, multa in arrivo". Peccato che certi cori non siano di ironia, ma c'è dell'altro. Giusta la multa. Il minimo. Servirebbe altro...