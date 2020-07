Clamoroso dalla Germania: Rangnick-Milan, salta tutto e Pioli è pronto a rinnovare

Sa di incredibile l'ultima indiscrezione rilanciata dal quotidiano sportivo tedesco Kicker. Stefano Pioli, dopo tanti mesi in cui Ivan Gazidis ha trattato l’ingaggio di Ralf Rangnick per la prossima stagione, potrebbe rimanere sulla panchina del Milan. Il tecnico italiano sarebbe addirittura in procinto di rinnovare con il club rossonero dopo gli ottimi risultati raccolti nelle ultime settimane.

OFFERTA DECLINATA - Rangnick avrebbe ricoperto non solo il ruolo di allenatore ma anche quello di ds per gestire il mercato, cosa che in casa Milan non hanno più voluto approfondire visti i risultati ottenuti da Pioli che ha tutto lo spogliatoio dalla propria parte. Non potendo rivestire il ruolo a cui ambiva, Ragnick ha declinato la proposta della squadra di Via Turati.