Clamoroso dalla Spagna: Dybala positivo al Covid-19 per la quarta volta in un mese e mezzo

Ha del clamoroso la notizia lanciata in Spagna dalla nota trasmissione El Chiringuito e data dal giornalista Josep Pedrerol. A quanto pare, Paulo Dybala, attaccante della Juventus, sarebbe risultato positivo al tampone per il Covid-19 per la quarta volta in un mese e mezzo. In attesa di eventuali conferme o smentite da parte del club bianconero, si tratterebbe - nel caso - di una notizia che potrebbe avere risvolti anche sul destino del campionato che resta sospeso, nell'incertezza di una eventuale ripresa o di uno stop definitivo.

