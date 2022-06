Clamoroso dalla Spagna: "Offerta del Milan per Marcelo", in bilico Theo Hernandez?

Con il suo addio al Real Madrid, Marcelo ha attirato inevitabilmente l'attenzione di numerosissime squadre in tutto il resto del mondo

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Con il suo addio al Real Madrid, Marcelo ha attirato inevitabilmente l'attenzione di numerosissime squadre in tutto il resto del mondo. E fra queste, ci sarebbe il Milan. Secondo quanto riporta l'indiscrezione di As, il club rossonero avrebbe addirittura fatto un'offerta al giocatore - la più concreta fra quelle arrivate al brasiliano - da 3 milioni di euro netti di ingaggio. Al momento, però, l'esterno 34enne - si legge - non sembra convinto di giocare nel club campione d'Italia per questa cifra, appena la metà dello stipendio percepito al Real Madrid.