Clamoroso errore di Marusic, Lautaro ringrazia: Inter avanti 1-0 sulla Lazio al 45'

Una buona Lazio, una follia di Adam Marusic e il solito Lautaro Martinez: si può raccontare soltanto così il primo tempo del big match dell'Olimpico.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una buona Lazio, una follia di Adam Marusic e il solito Lautaro Martinez: si può raccontare soltanto così il primo tempo del big match dell'Olimpico, che termina con l'Inter in vantaggio per 1-0 sui biancocelesti di Sarri. A decidere, per ora, la contesa è la rete, la quindicesima in questo campionato, dell'attaccante argentino, che ringrazia per il regalo lo sventurato terzino bosniaco. Finisse così, Simone Inzaghi volerebbe a +4 sulla Juventus.

Al 21' l'Inter protesta: Gila controlla con la mano, Maresca e il VAR lasciano correre, restano tantissimi dubbi al netto del fatto che il pallone tocchi anche l'anca del difensore spagnolo. Anche superata la mezz'ora, lo spartito suonato all'Olimpico, che continua a fischiare Acerbi a ogni tocco del pallone, rimane pressoché lo stesso. Una leggerezza di Darmian lancia Guendouzi, senza che però il francese riesca a pungere. A cinque minuti dalla fine del primo tempo avviene l'imponderabile: con la Lazio in possesso, Gila indica a Marusic il retropassaggio. Il terzino esegue, ma di fatto regala la palla a Lautaro, mandando in porta l'argentino: il 10 interista, a tu per tu con Provedel che riesce solo a fargli allargare la corsa verso la gloria, deposita in rete l'1-0.