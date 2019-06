Clamoroso Ferrero: "Sto provando a vendere la Samp, voglio il Palermo"

Massimo Ferrero esce allo scoperto. "Sto cercando di vendere la Sampdoria - ha dichiarato il presidente blucerchiato al Giornale di Sicilia -. Più di quello che ho fatto lì non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire". Una decisione già presa da tempo, con un nuovo obiettivo ben delineato nella mente: "Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Samp, il Palermo è in una botte di ferro. Di Palermo sono innamorato da sempre, è una città che mi ha fatto crescere in un ambiente simile a quello del calcio, ovvero quello cinematografico. Alle grandi platee sono abituato e proverò se possibile a portare il Palermo dove merita". Ferrero, secondo il quotidiano, sarebbe pronto a investire subito 10 milioni di euro per rilevare il club rosanero.