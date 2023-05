Clamoroso: figlia si sta laureando, ma papà andrà a vedere finale di Europa League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi fa rimanere male. Mercoledì mi laureo, ma mio padre non ci sarà perché ha trovato i biglietti per Siviglia-Roma a Budapest. Per un uomo di 60anni la laurea della figlia viene dopo la squadra di calcio". Questa la storia di una ragazza, intervenuta a Radio Rai, per spiegare tutta la sua delusione. Subito aperto il dibattito tra chi condanna la scelta dell'uomo e chi avrebbe fatto lo stesso, con un riferimento anche a Daniele De Rossi, che non sarà presente alla sfida tra la squadra di Mourinho e gli andalusi.

L'ex capitano giallorosso nei giorni scorsa ha infatti affermato: "La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego". Il riferimento è al diploma della figlia, con DDR che quindi ha fatto una scelta opposta rispetto a quella del padre della ragazza intervenuta in a Rai Radio 2.