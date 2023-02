Clamoroso Gasperini: litiga con un tifoso e gli lancia un panino

Gian Piero Gasperini protagonista di una lite con alcuni tifosi del Milan dopo la partita persa dall'Atalanta a San Siro

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini protagonista di una lite con alcuni tifosi del Milan dopo la partita persa dall'Atalanta a San Siro. Uscendo dallo stadio con la propria auto personale per tornare a casa, l'allenatore nel traffico è stato affiancato da una vettura con a bordo tifosi rossoneri che, riconoscendolo, hanno iniziato a urlargli addosso. Nella clip, diventata virale, a un certo punto si sente: "Non hai mai vinto un c...". Gasp allora ha lanciato il panino che stava mangiando, che attraverso il finestrino è finito nell'altra automobile. Lo riporta Sportmediaset.