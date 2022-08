Clamoroso L'Equipe: "Il Psg torna su Skriniar, ottimismo per la chiusura"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan Skriniar è ancora un obiettivo del Paris Saint-Germain. Il quotidiano francese L'Equipe riporta che il presidente Al-Khelaifi avrebbe preso in mano la situazione e da qualche ora l'ottimismo è tornato in casa Psg. Il club francese sarebbe in contatto con l'Inter. Non sono trapelate le cifre della nuova offerta del Psg ma, sempre stando a L'Equipe, la trattativa con i nerazzurri potrebbe portare a sbocchi positivi.