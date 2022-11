Clamoroso Sky - Dimissioni a sorpresa: oggi anche una riunione di mercato con Allegri

Nella giornata di oggi, quella che ha portato al terremoto in seno alla società Juventus, in casa bianconera è andata anche in scena una riunione tecnica

Nella giornata di oggi, quella che ha portato al terremoto in seno alla società Juventus, in casa bianconera è andata anche in scena una riunione tecnica. Un retroscena raccontato da Sky Sport che spiega come questa mattina alla riunione tecnica abbiano partecipato sia Massimiliano Allegri che Federico Cherubini: nell'incontro non si è assolutamente parlato dei temi del Cda e delle dimissioni, ma si sono affrontate solo questioni tecniche riguardanti la squadra ed il mercato di gennaio.