Clamoroso Sportitalia: "Striscione degli arabi contro la Lazio è rivolto a Sarri"

Ha del clamoroso quanto accaduto in Arabia Saudita. Ha fatto notizia la foto dello striscione "Lazio mer*a" apparso allo stadio dopo la fine di Napoli-Fiorentina. Ma qual è il motivo del gesto?

Ne ha parlato Tancredi Palmeri nel corso della sua diretta tv su Sportitalia collegato da Riyad: "Nessuno è riuscito a trattenere le risate, non aveva alcun senso questo insulto, però nella farsa a volte si cela anche la notizia. Attenzione: la situazione comica ovvia, in verità cela un messaggio "politico".

Questo striscione è rivolto a Sarri e alle sue critiche fatte alla Supercoppa in Arabia Saudita che nel paese e nelle istituzioni non sono passate inosservate. C'è anche il precedente Kroos fischiato nelle due partite dopo aver criticato la competizione in Arabia".