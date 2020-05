Clamoroso Inter, presa di posizione sul protocollo: "Cambino le regole o non andremo in ritiro!"

Continua ad essere teso il clima in Serie A, con le squadre che cercando di capire come tornare in campo in piena Pandemia. A tuonare negli ultimi minuti è l'Inter di Conte che avrebbe preso una posizione chiara contro il protocollo studiato dal Cts: secondo quanto riportato da Repubblica, il club nerazzurro avrebbe esposto la sua posizione attraverso Beppe Marotta, con l'amministratore che avrebbe definito “inapplicabili” le previsioni della Federazione per tornare ad allenarsi in gruppo. "Non vogliamo fare polemica - si legge sulle colonne di Repubblica - ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative".