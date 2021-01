Clamoroso Inter: Zhang ferma gli investimenti e dà mandato per vendere la società

Il Corriere dello Sport dedica spazio al futuro dell'Inter. La pandemia non ha fatto sconti, a nessuna società. Zhang non può investire, in ambienti finanziari è ricorrente la voce che la banca d'affari Rothschild abbia un mandato non solo per cercare nuovi azionisti che sostituiscono Lion Rock (il fondo ha il 31,05% delle quote) ma anche per vendere l'intero pacchetto azionario. I segnali dalla Cina sono chiari: non viene messa in dubbio la stabilità del progetto, ma si rassicura che si sta lavorando "solo" per rifinanziare il debito. Le voci sul futuro della società in ambienti finanziari però circolano lo stesso e certo non danno una mano alla squadra.