Clamoroso Italiano, rottura con lo Spezia e la Fiorentina non si sblocca: può restare senza panchina!

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un allenatore dopo essersi separata con Rino Gattuso e la pista che porta a Vincenzo Italiano non è tramontata. Come raccolto da TMW, le parti sono ancora al lavoro per trovare una soluzione che possa portare l'allenatore nativo di Karlsruhe sulla panchina viola. La situazione è complicata, anche perché la deadline è fissata per domani. Uno scenario che potrebbe profilarsi è quello che Italiano si liberi pagando la clausola da un milione di euro, lasciando lo staff a La Spezia, per poi in un secondo momento trattare e portare con sé alcuni componenti a Firenze: un'ipotesi, ma nessuno si aspettava che la trattativa potesse subire queste complicazioni.

Intanto lo Spezia continua a guardarsi intorno, a caccia di un sostituto. Non ha di certo gradito la gestione della situazione, tanto meno l'imposizione di Italiano, con il quale la rottura c'è stata. Il rapporto al momento è di difficile ricomposizione, è quasi impossibile che il tecnico e il suo attuale club vadano avanti insieme. Entro domani, come detto, la situazione dovrà sbloccarsi. Se così non sarà, la Fiorentina andrà su altri profili. E a quel punto ci sarebbe il rischio concreto che Italiano resti senza una panchina ai nastri di partenza del prossimo campionato.