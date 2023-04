Clamoroso Juve, mail agli abbonati dei pacchetti "Premium Club": rimborso del 30% in caso di B

La Juventus tiene conto dell’ipotesi Serie B o di un’annata senza coppe europee

La Juventus tiene conto dell’ipotesi Serie B o di un’annata senza coppe europee. Come riporta l’edizione odierna del Corriere di Torino, nelle condizioni generali del contratto con il tifoso sottoscrivente l’abbonamento e spedite in questi giorni ai possessori di tessera dei pacchetti "Premium Club", il club bianconero ha previsto un rimborso del 30% qualora dovesse finire in cadetteria oppure un 15% in meno, non versato nell’anticipo che va riconosciuto entro il 15 maggio, in caso di non qualificazione in Europa.