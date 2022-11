Clamoroso ko a Lecce! L'Atalanta cade ancora: prima vittoria in casa per i salentini

Il Lecce batte 2-1 l'Atalanta al Via del Mare nel match valido per la 14ª giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lecce batte 2-1 l'Atalanta al Via del Mare nel match valido per la 14ª giornata di Serie A. Accade tutto nel primo tempo con il colpo del ko che arriva intorno alla mezz'ora. Baschirotto sfrutta al meglio un'azione d'angolo, con De Roon che lo lascia in mezzo all'area da solo, sfruttando la sponda di Gonzalez. Poi Okoli perde un pallone sciagurato, da ultimo uomo, lasciandolo a Di Francesco. Djimsiti non può contenerlo perché ha un altro passo, l'ex Sassuolo fa sedere Sportiello e deposita a porta vuota. Per l'Atalanta Malinovskyi è l'unico che cerca di accendere la luce, anche di fronte a tantissimi errori. L'ucraino spedisce in porta Zapata a cinque minuti dalla fine della prima frazione, bravo il colombiano a insinuarsi fra i due difensori e battere Falcone per il 2-1. Nella ripresa Gasperini tenta il tutto per tutto inserendo tutti gli attaccanti a disposizione, ma la difesa dei salentini tiene bene fino alla fine.