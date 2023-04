Clamoroso ko dell'Inter! Un'altra occasione persa col Monza: Caldirola punisce ancora Inzaghi

Clamoroso ko interno dell'Inter, che non sfrutta il pari a Bologna del Milan e perde a San Siro 1-0 contro il Monza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso ko interno dell'Inter, che non sfrutta il pari a Bologna del Milan e perde a San Siro 1-0 contro il Monza. La prima vera occasione da gol è interista: girata sghemba di Lukaku sul cross di Barella dalla trequarti destra. La sorpresa è il feeling fra il belga e Correa, in evidente crescita: al 24' i due combinano e il Tucu sfiora la rete incrociando di sinistra. Gran parata di Di Gregorio, sulla ripartenza brianzola ci pensa De Vrij a neutralizzare il pericolo portato avanti da Colpani. Alla mezz'ora applausi di discreta parte del pubblico di San Siro nei confronti di Stefano Sensi, costretto al cambio per un nuovo problema fisico: dentro Caprari. Il lungo lavorio del pallone da parte dei padroni di casa non porta ulteriori pericoli veri alla porta difesa da Di Gregorio, mentre il Monza si affida alle palle inattive per spaventare Onana.