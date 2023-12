Clamoroso, la Juve rinuncia subito al gioiello Soulé? Offerta choc dalla Premier

La Juventus tratta l'addio della rivelazione della Serie A Matias Soulé, subito, già in gennaio

La Juventus tratta l'addio della rivelazione della Serie A Matias Soulé, subito, già in gennaio. 35 milioni di euro sul piatto: è questa l'offerta arrivata alla Juventus per il talento argentino.

La proposta è stata presentata da alcuni intermediari da parte del Crystal Palace, che è pronto a fare follie per il gioiellino in prestito al Frosinone, che sta incantando la Serie A. Lo racconta il Corriere dello Sport, che conferma come il mercato sull'argentino sia più che vivo, incandescente. Soldi che il club utilizzerebbe per l'assalto immediato a Koopmeiners dell'Atalanta.