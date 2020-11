Clamoroso Lazio: dopo lo sfogo, Luis Alberto può essere ceduto

Come riporta il quotidiano Il Tempo, in casa Lazio Luis Alberto dovrebbe ricevere una multa da 70mila euro per via delle esternazioni sui social in merito al nuovo aereo della Lazio e gli stipendi dei calciatori. Lo spagnolo potrebbe perfino finire sul mercato, con l'Everton di Ancelotti interessato perché in cerca di un centrocampista di qualità. Il giocatore è anche un sogno del Siviglia, la squadra in cui ha militato fin dalle giovanili.