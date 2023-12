Clamoroso Lukaku: secondo Sky prenderà una sola giornata e col Napoli ci sarà

In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, secondo Sky Sport, Romelu Lukaku è stato squalificato per una giornata

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, secondo Sky Sport, Romelu Lukaku è stato squalificato per una giornata, dopo il cartellino rosso rimediato contro la Fiorentina. Il belga salterà soltanto la prossima gara contro il Bologna e dunque tornerà subito a disposizione di Mourinho per la partita contro il Napoli del 23 dicembre.