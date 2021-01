Clamoroso Madalina: "Non sono fidanzata con Zaniolo!", e spunta lettera dei suoi avvocati

Non c'è nessuna relazione tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo. Lo rivela sui social la stessa modella rumena allegando ad un post social la lettera dei suoi legali: "Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste. Gestisco da sola la mia vita e quella della mia Famiglia: la mia passione per il mondo dell’Arte, la fotografia e il cinema e’ diventata il mio lavoro: grazie a questo, al mio percorso professionale, alle mie scelte lavorative e al mio impegno sono una donna indipendente e sono fiera di esserlo".