Clamoroso Mihajlovic: dopo 40 giorni in ospedale stasera sarà in panchina a Verona

Incredibile ma vero, Sinisa Mihajlovic dopo 40 giorni ininterrotti di ospedale per la prima parte delle cure contro la leucemia, questo pomeriggio a sorpresa ha lasciato il Sant’Orsola a Bologna ed è andato a Verona raggiungendo la squadra in albergo. Stasera andrà in panchina per guidare i suoi ragazzi. Lo riporta, in esclusiva, Gazzetta.it.