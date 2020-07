Clamoroso Milan, salta Rangnick! L'agente: "Non avrà alcun ruolo, non è il momento giusto"

Clamorosa notizia in casa Milan, Ralf Rangnick non sarà l'allenatore del Milan. A riferirlo è il suo agente Marc Kosicke al quotidiano tedesco della 'Bild': "Il Milan e Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per una collaborazione in società. Il tecnico tedesco non avrà alcun ruolo nel Milan della prossima stagione"