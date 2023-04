Clamoroso Mourinho, offerta shock dall'Arabia: 120mln per la Nazionale o un club

Si scrive anche che Mourinho si sia già confrontato con lo staff, dal fido Nuno Santos in giù, incontrando opinioni differenti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport di oggi parla di 'offerta mostruosa' dall'Arabia per José Mourinho: 120 milioni di euro per due anni - 60 più 60 - arrivata direttamente dagli alti vertici dell’Arabia Saudita per allenare la Nazionale, fresca di onorevole partecipazione al Mondiale in Qatar con la vittoria sorprendente sull’Argentina, oppure un club: l’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo che a fine stagione probabilmente perderà l’ex romanista Rudi Garcia, che vuole tornare in Europa, o il più modesto Al-Ahli, in questo momento in testa al campionato di seconda divisione.